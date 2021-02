Musik in Friesdorf : Kirche und Kultur als Geschwister

Bad Godesberg Die Veranstaltungsreihe „Kultur.Abend.Segen“ an der Pauluskirche muss weiter pausieren. Pfarrer Jochen Flebbe plant weiter, auch wenn der Lockdown ihn immer wieder zu Änderungen im Ablauf zwingt.

Wie es Jochen Flebbe und seiner an der evangelischen Pauluskirche im Juni 2020 gestarteten Reihe „Kultur.Abend.Segen“ derzeit geht? „Es ist im Augenblick zermürbend, zu planen und immer wieder absagen zu müssen“, antwortet der Pfarrer ehrlich. Wie berichtet, hatte Flebbe nach dem ersten Lockdown das neue experimentelle Format in der Thomas-Kirchengemeinde an den Start gebracht, bei dem Musik, Meditation und Segen gleichwertig nebeneinander stehen und, wie er sagt, „sich wunderbar befruchten sollen“. Ihn habe überwältigt, wie froh die Künstler waren, wieder auf der Bühne, diesmal der Bühne Kirche stehen zu können und vor „echten Menschen“ zu spielen, berichtet Flebbe von den ersten Veranstaltungen. Auch das Publikum habe sofort mitgezogen und Spenden gegeben. Der Eintritt ist frei.

Und dann schildert er, warum Kultur und Kirche Geschwister seien. „In Kunst und Gottesdienst geht es darum, Unaussprechliches auszusagen, Worte und Töne für etwas zu finden, was man eigentlich nicht beschreiben kann.“ Dass der Mensch vor allem Herz und Seele in einer materialistischen und durchgetakteten Welt ist, das sei das Thema des Glaubens und der Kunst. Mit dem neuen Programm spreche man Menschen weit über die Gemeindegrenzen hinaus aus Bad Honnef und der Eifel, aus Bornheim und Meckenheim an. Katholiken seien ebenso dabei wie Menschen, die damit erstmals eine Kirche betreten. „Wir würden gerne noch mehr jüngere Menschen, junge Familien und noch mehr Menschen aus allen Schichten über ein bildungsbürgerliches Publikum hinaus erreichen und miteinander ins Gespräch bringen“, wünscht sich Flebbe. Dazu habe man nun die Initiative „Kult.Ur.Gemeinde.BONN“ an der Pauluskirche gebildet.