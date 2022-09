Neuer Treffpunkt auf dem Heiderhof : Kirche will Caféhaus-Atmosphäre bieten

Ingmar Jochen (links), Regina Franz und Joachim Schick starten den neuen Kaffeetreff im Heiderhofer Immanuelkirchen-Zentrum. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Bad Godesberg Da Gemeindezentrum der Immanuelkirche wird einmal pro Woche zum offenen Treffpunkt. Immer freitags gibt es dort Gespräche, Kunst und Bücher zum Ausleihen.



In die evangelische Immanuelkirche kommt nach der umfangreichen Sanierung weiteres Leben. Im Gemeindezentrum geht ein neues Format an den Start: Am 16. September beginnt im großen Foyer und im Garten am Tulpenbaumweg 2 immer freitagnachmittags von 15 bis 18 Uhr ein offener Kaffeetreff für Jung und Alt. Unter dem Motto „In den Laden eingeladen – offener Treff in der Kirche“ will man Heiderhofern die Möglichkeit geben, sich bei fairem Kaffee, Tee, Saft und Knabbereien in gemütlicher Caféhaus-Atmosphäre zu unterhalten, zu lesen, zu spielen, fair einzukaufen und Bücher auszuleihen, berichten die Initiatoren. Nur in den Schulferien wird pausiert.

Beteiligt sind die Teams des ökumenischen Eine-Welt-Ladens um Joachim Schick und der evangelischen Bücherei um ihren neuen Leiter Ingmar Jochen. Dazu kommen Küsterin Regina Franz und für das Presbyterium der Johannes-Kirchengemeinde Brigitte Mäder-Heller. Die Immanuelkirche ist, wie berichtet, nach der Sanierung nun erstmals keine „Festung“ mehr, sondern bewusst auch zum Heiderhofer Einkaufszentrum hin geöffnet: Durch den Garten führt ein Weg direkt in den Foyerbereich.

„Hier und bei schönem Wetter auf der Terrasse wollen wir unser Gemeindezentrum zum Treffpunkt für alle Heiderhofer machen“, sagen Schick, Jochen und Franz. Gartenmöbel werden gestellt. Eine Kaffeemaschine zur Selbstbedienung wird auf Durstige warten.

„Jeden Freitag haben wir ohnehin die Nutzer der Bücherei, des Eine-Welt-Ladens und die Gemeindechöre im Haus. Und jeder aus dem Ortsteil kann dazukommen“, wünscht sich Franz. An bestimmten Freitagen gebe es dann auch ein Angebot, das im Wesentlichen von den Teams der Bücherei und des Weltladens mit ganz unterschiedlichem Format und wechselnden Themen vorbereitet werde, erläutert Joachim Schick.

Das Team plant Lesungen, Vorträge, Lese- und Schreibwettbewerbe, Filmpräsentationen, Erzähl- und Bastelrunden. Der Weltladen werde sein Angebot erweitern und „faire Spiele und Fairköstigung“ bieten, so Schick. Außerdem können Bücher und weitere Medien ausgeliehen und im lichten Foyer, im Treppenhaus und in der ersten Etage die Bilder der jeweiligen Kunstausstellung betrachtet werden, erläutert Ingmar Jochen. Seit dem 4. September ist bereits Kunst zum Thema „Maria im Spiegel“ zu sehen, organisiert von Pfarrerin Beatrice Fermor.

Auftakt mit äthiopischer Kaffeezeremonie

Los geht es also am 16. September ab 15.30 Uhr mit einem „Coffee to Stay“, also einem Kaffee nicht zum Mitnehmen wie in vielen Geschäften, sondern zum Bleiben. Auf dem Programm steht eine spannende äthiopische Kaffeezeremonie, die von aus Afrika stammenden Godesbergern zelebriert wird. Dazu gibt es Geschichten rund um (fairen) Kaffee in Form einer Lesung. „An den Freitagnachmittagen bieten wir also eine ganz niedrigschwellige zweite Möglichkeit, auf dem Heiderhof zwanglos bei Kaffee zusammenzukommen“, so das Team, das sein Angebot als Ergänzung zum Café Eiszeit im Einkaufszentrum sieht.

Nachdem das Gemeindezentrum in der Pandemie brach gelegen habe, sei eine Belebung längst an der Zeit. Am 29. September wird die Immanuelkirche ab 17 Uhr zu einem weiteren Bürgertreffpunkt: Dann wird beim offenen Bürgerdialog „Herzenssprechstunde“ des Generationennetzwerks über anliegende lokale Probleme diskutiert.