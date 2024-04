Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel Superintendentin verlässt Bad Godesberg und zieht nach Bonn

Bleibt die Frage, was nun angesichts des Leerstands im ersten Stock des Heiderhofer Einkaufszentrums passiert. Pamela Schumacher, Inhaberin der benachbarten Physio-Pro-Praxis, antwortet: „Ich werde mich mit meiner Praxis nicht in die Räumlichkeiten der Superintendentur vergrößern können. Das lassen die Zulassungsbestimmungen der Krankenkassen nicht zu, da die Räume nicht zusammenhängend mit den bestehenden sind.“ Da alle Angebote im Höhenortsteil gezielt aufgesucht werden müssten, also nicht vom Durchgangsverkehr leben könnten, sehe sie hier den Vermieter in der Pflicht, Mitmieter zu finden. Der hat offenbar schon Ersatz für die Superintendentur gefunden: "Für diese Flächen stehen wir bereits in aussichtsreichen Neuvermietungsverhandlungen", antwortet Christoph Gügel, Geschäftsführer der Zentrumsverwaltung von Arealis Immobilien KG, auf Anfrage.