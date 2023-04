Bürgertreff der CDU Plittersdorf: Kircher kündigt Rückzug als Vorsitzender an

Nach zehn Jahren als Vorsitzender des CDU-Ortsverbands kündigte Nikolaus Kircher seinen Rückzug an. Kircher wurde 1947 geboren, er ist seit 1988 Mitglied der CDU und vertrat den Plittersdorfer Ortsverband in zwei Wahlperioden im Stadtrat, unter anderem als Sprecher des Jugendhilfeausschusses. Weiterhin ist er für die CDU aktiv als Sachkundiger Bürger. Der dreifache Vater und Oberstudiendirektor wirkte zehn Jahre in Auslandsschulen in Kairo, Jerusalem und Doha. Bis heute hat er einen Lehrauftrag an der Bonner Universität inne. Als Kommunalpolitiker hat Kircher Kampfgeist bewiesen: „Durch meine Hartnäckigkeit wurde der Plittersdorfer Kreisel nach 21 Jahren realisiert. Das ist mein Baby“, sagte er.