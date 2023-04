Rigal’sche Wiese Das erwartet Besucher bei der Kirmes in Bad Godesberg

Eins seiner Lieblingsfahrgeschäfte kann der Schausteller in den nächsten Tagen wieder fahren, den Autoscooter vom Kollegen Karl-Heinz Kipp: „Der Camaro C1 ist jetzt 31 Jahre alt. Wir tauschen etwa alle zehn Jahre die Autos“, sagt er. Das läuft also wie bei den echten Fahrzeugen, wenn die Alterswehwehchen anfangen, kommen sie weg. So ist also nun schon die dritte Generation der Flitzer am Start, hergestellt bei C&S in Italien.