Projekt „AckerRacker“ Kita-Kinder in Godesberg bauen selber Gemüse an

Etliche Schaufeln für Kinder standen diese Woche in der Kita Margarete-Winkler in Rüngsdorf zum Spatenstich bereit. Zum ersten Mal durfte der Nachwuchs selbst am neuen Acker im Klostergarten von Sankt Andreas neben der Kita Hand anlegen. Das Projekt „AckerRacker“, das die Bürgerstiftung Rheinviertel in Gang gesetzt hat, soll den Jüngsten mindestens drei Jahre lang Naturerlebnisse rund um Lebensmittel, gesundes Essen und Klimaschutz nahebringen.