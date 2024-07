Soundprojekt im Freibad Friesdorf Klangkunst-Trio begeistert Badegäste mit Unterwasser-Klängen

Es war nicht das erste Mal, dass das Klangkunst-Trio „Wellenbad“ am Samstagnachmittag in einem öffentlichen Schwimmbad mit seinem besonderen Soundprojekt auf sich aufmerksam machte. Die Klangkünstler Nathalie Brum, Joseph Baader und Vincent Stange setzen seit dem vergangenen Jahr in öffentlichen Schwimmbädern darauf, das schwimmende Publikum mit Wasser- und Schallwellen zu begeistern - unter anderem in der Münstertherme in Düsseldorf und im Bonner Frankenbad haben sie dies im Jahr 2023 geschafft und nun auch die Schwimmerinnen und Schwimmer im Freibad in Friesdorf.