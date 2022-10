Veranstaltung kommt nach Bad Godesberg : Klangwelle zieht künftig auf die Rigal´sche Wiese

Bad Godesberg Die Wasser-, Licht- und Musikshow „Klangwelle“ kehrt nach Bonn zurück. Ab 2024 soll das Spektakel auf der Rigal´schen Wiese in Bad Godesberg stattfinden.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung Bad Godesberg haben bei ihrer Sitzung am Mittwochabend in der Stadthalle für die Rigal´sche Wiese als Veranstaltungsort der Klangwelle gestimmt. Damit kehrt das Event, das in Bad Godesberg pro Veranstaltung rund 5000 Zuschauer anziehen soll, wieder in die Bundesstadt zurück. Zuvor gab es allerdings eine kontroverse Diskussion darüber, warum die Veranstaltung auf der Wiese und nicht auf dem benachbarten Parkplatz stattfinden kann. Die Verwaltung argumentierte mit den dort herrschenden Platzverhältnissen, die nicht ausreichend seien.

Veranstaltung in Bad Neuenahr gibt es weiterhin

Die mehrtägige Wasser-, Licht- und Musikshow hat jahrelang auf dem Münsterplatz in Bonn stattgefunden, bis sie aufgrund von Beschwerden aus der Nachbarschaft nach Bad Neuenahr umzog. Im vergangenen Jahr hatte es eine Benefiz-Klangwelle für die Flutopfer an der Ahr am Post-Tower gegeben. Danach seien die Veranstalter an die Verwaltung herangetreten, die Klangwelle als wiederkehrende Frühjahrsveranstaltung wieder in Bonn stattfinden lassen zu wollen. Die Veranstaltung in Bad Neuenahr soll es weiterhin geben.