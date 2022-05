Polizei fand Stofftier auf der B9 : „Kleiner Tiger“ findet zurück zu seiner Klasse

Dieser kleine Tiger lief den Beamten am Sonntagabend auf der B9 in die Arme. Foto: Polizei Bonn

Update Bad Godesberg/Hochkreuz Am Sonntag haben die Beamten der Bonner Polizei eine Janosch-Plüschfigur vom kleinen Tiger auf der B9 nahe der Haltestelle Hochkreuz gefunden. Nun sind die Besitzer gefunden.

Am frühen Sonntagabend gegen 19.45 Uhr hat die Polizei Bonn auf der B9 in Höhe der Bahnhaltestelle Hochkreuz ein entlaufenes Stofftier eingefangen. Die Beamten hätten den kleinen Tiger „auf der Fahrbahn „freilaufend“ angetroffen“, schreibt die Polizei in ihrem Facebook-Post am Montagmorgen. Unter Aufbietung aller Dompteurfähigkeiten habe man den Stofftiger einfangen und zur Bad Godesberger Wache bringen können.