Alles auf links im Kleinen Theater Bad Godesberg Beim Renovieren taucht verschollener Grundstein von Lilian Harvey auf

Bühne frei für die Handwerker und alle ehrenamtlichen Helfer im Umfeld des Kleinen Theaters. Stammgäste dürften Saal und Bühne derzeit kaum wiedererkennen. Es sieht ein wenig aus wie auf einem Schlachtfeld. Was aber angesichts der sommerlichen Spielpause nicht an einer neuen, wilden Inszenierung liegt. Handwerker und Helfer - sie alle packen mit an, um den Raum schöner, heller und luftiger zu machen. Wie das geht, erklärt Intendant Frank Oppermann. Und wie schnell auch, denn spätestens am 24. August soll das Publikum wieder hineindürfen – und staunen.