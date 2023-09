Techno-Festival in Bad Godesberg Kleines Theater erhält Entschädigung für abgesagten Chanson-Abend

Wie berichtet, sollte das Festival eigentlich am 29. Juli auf der Godesburg stattfinden. Allerdings hatte es Sicherheitsbedenken aufgrund der hohen Nachfrage und der baulichen Situation der Godesburg gegeben, sodass Fort Sonor zwei Wochen vorher in den Kurpark verlegt wurde. Für den lange geplanten Chanson-Abend im Kleinen Theater bedeutete das – aufgrund der Lautstärke – das Aus. Was blieb, waren Kosten – unter anderem für den Künstler, Planung- und Personal. Zwar hatte der Veranstalter des Techno-Festivals dem Kleinen Theater eine finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, eine Ausgleichszahlung der Stadt sei aber nicht vorgesehen, hieß es damals. Das scheint sich nun geändert zu haben.