Strategien und Maßnahmen zur Klimaanpassung Bonn muss mehr Katastrophenvorsorge leisten

Er beschönigt nichts. Nennt die harten Fakten. Und sagt: „Menschen erwarten von der Politik praktische Lösungen und direktes Handeln vor Ort.“ Es ist die Rede von dem promovierten Klimatologen Karsten Brandt. In nur 20 Minuten versuchte er am Freitagabend einem vollen Saal in der Stadthalle von Bad Godesberg die Situation von Bonn angesichts des Klimawandels zu schildern. Mit im Publikum saß die Oberbürgermeisterin Katja Dörner, sowie Experten für Stadt- und Katastrophen-Themen. Gemeinsam haben sie auf der Informationsveranstaltung "Bonn passt sich an! Strategien und Maßnahmen zur Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge", über Vorhaben gesprochen.