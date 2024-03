Frisch kochen statt Fertigprodukte So sieht gesunde Ernährung aus

Der Impuls kam von einer betroffenen Mutter, die ihren achtjährigen Sohn durch Krebs verloren hat. Dreimal im Jahr will man sich nun voraussichtlich an der Friesdorfer Straße zum Kochen treffen. In der ersten Runde – die eine Spende des Kochatelier-Teams um Klaus Velten und Christoph Dubois an den Förderkreis war – gab es unter anderem Fisch, selbst gemachte Burger, Guacamole und Kartoffeln. Beim nächsten Mal steht vermutlich etwas Vegetarisches auf dem Programm.