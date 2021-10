Hape Kerkeling dreht in Bad Godesberg : Komiker schlüpft in der Redoute erneut ins Beatrix-Kostüm

Der Komiker Hape Kerkeling dreht derzeit in der Redoute in Bad Godesberg und spielt unter anderem seine Paraderolle als Königin Beatrix, wie hier vor 30 Jahren in Berlin. Foto: picture alliance/dpa

Bad Godesberg Für die neue Vox-Serie „Hape und die 7 Zwergstaaten“ steht der Komiker Hape Kerkeling derzeit in der Bad Godesberger Redoute vor der Kamera. Damit kehrt der Bonner nach langer Abstinenz wieder ins Fernsehen zurück.

Er dürfte von allen Beteiligten wahrscheinlich die kürzeste Anreise haben: Hape Kerkeling, der in Bonn wohnt, dreht derzeit in der Bad Godesberger Redoute für die neue Vox-Serie „Hape und die 7 Zwergstaaten“. Entsprechende GA-Informationen bestätigte das Büro des Komikers. Ansonsten aber gab man sich eher zugeknöpft. Kerkeling stehe für „kurze Sequenzen“ vor der Kamera, für die siebenteilige Serie, die ab 21. November ausgestrahlt wird.

Dafür soll er auch noch einmal in seine Paraderolle als Königin Beatrix geschlüpft sein. Entsprechende Kenntnisse der Redaktion kommentierte sein Büro nicht, sondern teilte mit, dass er in diverse Rollen schlüpfe. Ein Besuch am Set sei wegen des eng gestrickten Drehplans leider nicht möglich. Ob nur am Donnerstag gefilmt wurde, blieb offen. Am Freitag standen vor der Redoute keine Aufnahmewagen, jedoch waren die Vorhänge der großen Fenster zugezogen.

Mit der Serie kehrt Kerkeling nach langer Abstinenz wieder auf die deutschen Bildschirme zurück. In dem Doku-Format nimmt der Komiker die Zuschauer mit auf eine ganz besondere Reise, wie es bei Vox heißt.

Sieben Jahre lang hatte sich Kerkeling aus dem Fernsehen zurückgezogen

„Nach sieben Jahren TV-Pause hatte ich die ein oder andere Idee im Kopf, die ich gerne realisieren wollte“, sagt der Zuschauer-Liebling in einer Pressemitteilung des Senders. Er habe schon immer einmal gerne die Zwergstaaten bereisen und wissen wollen, „wie diese skurrilen Gebilde es geschafft haben, die Zeiten zu überdauern und heute immer noch zu bestehen“. Genau das beleuchte er in der Sendung – historisch, satirisch, informativ und touristisch. Zu sehen ist all das, mit den Momenten aus Bad Godesberg, ab dem 21. November immer sonntags um 19.10 Uhr bei Vox.

Die Redoute ist wegen ihrer äußeren und inneren Architektur häufig gewählter Dreh- und Veranstaltungsort. Erst kürzlich trafen sich hier die Regierungschefs der Länder zum Abendprogramm. Foto: Maximilian Mühlens

Unterwegs ist der Mann, der selbst fünf Sprachen spricht, als kultiger Reiseführer in Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und dem Vatikan. Wie sind diese Staaten entstanden? Warum können sie bis heute existieren? Was ist ihr Geheimnis? Wie ticken Land und Leute? Kerkeling will und wird diese Fragen auf seine ganz eigene Art und Weise lustig, ehrlich und informativ beantworten – laut Sender auch in Gesprächen mit Landsleuten und Landeskennern. Zum Auftakt geht es nach Malta, wo der Bonner unter anderem auf den dort geborenen Opernsänger Joseph Calleja trifft.