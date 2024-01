Kommentar zur Entwicklung Bad Godesbergs Große Enttäuschung

Bürgerbeteiligung wird in der Stadt seit ein paar Jahren großgeschrieben. Überall dürfen die Bonner mitentscheiden und mitmischen. Bei Straßen, dem Lärmaktionsplan, einer nachhaltigen Kulturstrategie, Parkraumkonzepten und sogar dem Haushalt. Besonders intensiv wurden und werden die Bad Godesberger zur positiven Weiterentwicklung ihres Stadtbezirks befragt. So intensiv und so lange schon, dass es ihnen langsam zum Hals herauszuhängen scheint. Anders sind die Reaktionen der 50 Besucher der Infoveranstaltung zum Tourismuskonzept kaum zu deuten – anhand der Kommentare oder einfach von Kopfschütteln. Große Enttäuschung, wovon sie anderen erzählen werden.