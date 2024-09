„Vision 2035“ voller Ideen Wann wird Bad Godesberg endlich aufgewertet?

Was kommt am Ende hinten raus? An dieser Frage haben sich die Gutachter zum Konzept zu Tourismus, Kultur, Freizeit, Sport für Bad Godesberg die vergangenen Monate messen lassen müssen. Zumal ihre erste Infoveranstaltung im Januar für viel Frust bei den Teilnehmern gesorgt hat: Nichts Neues dabei, ein wiederholtes „Wünsch Dir was“, von dem so gut wie nichts bislang umgesetzt wurde.