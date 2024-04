Kommentar zur Umgestaltung der Godesberger City Fader Beigeschmack bei der Verteilung der Fördergelder

Es ist ein erster großer Schritt in Richtung einer neuen Bad Godesberger Innenstadt. Die Politik hat sich nach langen und intensiven Diskussionen auf konkrete Vorschläge geeinigt, die Stadt hat nun eine Basis, auf der weitergeplant werden kann, wie die City nicht nur schöner, sondern auch an den Klimawandel angepasst werden kann. Doch es bleibt ein fader Beigeschmack. Denn was die Finanzierung, das Akquirieren von Fördergeldern angeht, ist einiges nicht optimal gelaufen. Zumindest aus Bad Godesberger Sicht.