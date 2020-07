Kommunalwahl 2020 : Christoph Jansen setzt sich für die City-Neugestaltung ein

Bad Godesberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Bezirksbürgermeister Christoph Jansen tritt auch für den Erhalt des Bezirksrathauses ein.

Christoph Jansen (CDU) ist als Bezirksbürgermeister seit gut einem Jahr der erste Mann im Stadtbezirk. Aufgewachsen in Jülich, lebt der 36-Jährige seit mittlerweile 16 Jahren in Bad Godesberg. Seit sieben Jahren steht seine Lebensgefährtin, eine Juristin, an seiner Seite. Jansen hat an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und an der George Washington University in Washington, D.C., Politikwissenschaft mit einem internationalen Schwerpunkt studiert. Seit Juni 2019 leitet er die Kommunalakademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sankt Augustin. Zuvor hatte er neun Jahre lang bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gearbeitet, wo er unter anderem in der Stabsstelle Unternehmensentwicklung und als Berater für das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung tätig war. Neben seinem ehrenamtlichen politischen Engagement füllt er seine Freizeit mit Kultur und Sport, unter anderem als Marathonläufer. Das Amt als Bezirksbürgermeister ist für Jansen „das schönste Amt der Welt“.