Kommunalwahl 2020 : Gabriel Kunze will den Sanierungsstau beenden

Bad Godesberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Gabriel Kunze von der SPD möchte den Bad Godesberger Interessen in Bonn Gehör verschaffen.

Mit Gabriel Kunze (SPD) bewirbt sich kein unbekanntes Politikgesicht für das Amt des Bezirksbürgermeisters. Geboren in Bonn, verbrachte der heute 39-Jährige seine Jugend in Bad Godesberg-Nord und Friesdorf, wo er von Kindesbeinen an Teil der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg ist – unter anderem als ehrenamtlicher Jugendgruppenleiter. Aktuell wohnt Kunze in der Bad Godesberger Innenstadt. Der Sohn einer deutschen Krankengymnastin und eines marokkanischen Polizisten ist ledig, aber stolzer Onkel zweier Patenkinder. Musik hören gehört für ihn zu einem entspannten Tag ebenso dazu wie Klavierspielen – und Kochen. Der Geschäftsführer des Kinder- und Jugendrings Bonn ist ehrenamtlich im Bonner Katholikenrat aktiv, ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Katholischen Jugendagentur Bonn und Teil des Kuratoriums der Jugendstiftung Morgensterne. Kommunalpolitik betreibt der ehemalige Vorsitzende der Bonner SPD mit Leidenschaft, „weil man erst durch gute Entscheidungen vor Ort, den Lebensalltag vieler Menschen besser machen kann“.