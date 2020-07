Kommunalwahl 2020 : Nicole Unterseh will mehr Raum für Radfahrer und Fußgänger

Bad Godesberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Nicole Unterseh von den Grünen setzt sich für das Miteinander von Menschen und Kulturen ein.

Wie die kommunalpolitische Arbeit in Bad Godesberg funktioniert, weiß Nicole Unterseh (Grüne) genau. Bereits in der vergangenen Wahlperiode saß die 51-Jährige für ihre Partei in der Bezirksvertretung und repräsentierte den Stadtbezirk seit Mitte Juni 2019 als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Unterseh, die in Basel in der Schweiz geboren wurde, wuchs in Lörrach auf. Seit 1994 lebt sie im Rheinland. 2003 zog es Nicole Unterseh nach Bad Godesberg – gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann. Für die selbstständige Designerin stehen Familie, Politik und Beruf ganz vorne auf der Liste. Sofern es der volle Terminkalender zulässt, nimmt sie sich aber auch Zeit für andere Dinge, darunter Kino- und Theaterbesucher sowie Tanzen. Außerdem schlägt ihr Herz für den Karneval. Aus vielfältigen Gründen engagiert sich die 51-Jährige in der Kommunalpolitik. Wesentliche Themen und Motivation für ihren Einsatz sind für sie „unser Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen, vor allem aber auch unser gesellschaftliches Miteinander“, betont Unterseh.