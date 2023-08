Neubau in Bad Godesberg Mehrkosten in Millionenhöhe am Konrad-Adenauer-Gymnasium

Durch die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahre braucht das Konrad-Adenauer-Gymnasium einen Erweiterungsbau. Wie die Stadt Bonn am Donnerstag mitteilte, wird der Neubau voraussichtlich 5,3 Millionen Euro teurer. Gegenüber der Kostenschätzung von Mai 2020 in Höhe von 8,2 Millionen Euro ergeben sich nun Gesamtkosten von 13,5 Millionen Euro, was einer Kostensteigerung von rund 65 Prozent entspricht. „In der Kostenberechnung enthalten sind Risikozuschlag sowie Baukostensteigerung. Mehrkosten ergeben sich auch aus der Umplanung der Gebäudetechnik, um den beschlossenen Energiestandard EG 40 zu erreichen“, teilte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann mit.