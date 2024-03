Schwager filmt Godesberger Künstler Doku über Konrad Beikircher ist ein Familientreffen mit Kamera

Sommer auf dem Katharinenhof in Schweinheim. Konrad Beikircher fühlt sich wohl an seinem Lieblingsplatz unter den alten Kastanien am Rande des Kottenforst. In den Bäumen zaubern Lichterketten eine perfekte Kulisse, und auf der kleinen Bühne sinniert Beikircher, wie so oft, über das Leben im Allgemeinen und den Rheinländer „an sich“. Ein perfekter Blick auf den Alltag des Sprachkünstlers, Musikers, Comedians und Buchautors. Beikircher, ein Garant für gute Laune und Unterhaltung. Doch der 78-Jährige hat auch eine ernste und nachdenkliche Seite, mit der er sein Leben, Begegnungen mit Menschen oder den eigenen Tod betrachtet. Weit weg von lustigem Klamauk. Dieses Bild zeichnet Bernd Siering in seiner Doku von ihm.