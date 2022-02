Konzerte im Bad Godesberger Trinkpavillon : Eine neue Bühne für junge Bonner Musiker

Bad Godesberg Im Trinkpavillon starten die Bürger.Bad.Godesberg mit „Musik im Park Extra“ eine neue Konzertreihe. Die Bühne soll dabei jungen Bonner Musikern vorbehalten sein. Den Auftakt machte Dennis Ledermann. Bald soll es auch Jazz-Sessions geben.

Kleine Konzerträume, nicht zu viel Publikum, so mag das der Bonner Musiker Dennis Ledermann. Deshalb fühlte er sich am Samstagabend im Trinkpavillon im Kurpark auch sehr wohl. Dort durfte er beim Auftakt der Reihe „Musik im Park Extra“ des Vereins Bürger.Bad.Godesberg spielen. „Das ist hier sehr persönlich“, meinte er in der Pause. „Die Bühne ist sehr nah bei den Leuten.“ Denen präsentierte der junge Singer-Songwriter mit seiner Gitarre hauptsächlich selbstkomponierte Songs, die oft melancholisch und nachdenklich, aber auch hoffnungsvoll sind und oft die Coronazeit thematisieren.

Ledermann konnte länger spielen als ursprünglich geplant. Denn Daniel Bongart, einer der drei Bonner Modern-Folk-Acts des Abends fiel nach einem positiven Coronatest aus. Die Lücke füllten Ledermann und das Duo Wandering Souls mit zusätzlichen Songs. Von solchen Abenden soll es künftig mehr geben. Die Bürger Bad Godesberg bieten in diesem Jahr neben den bekannten Open-Air-Konzerten weitere „Musik im Park Extra“-Termine an.

Angestrebt ist eine Kooperation mit der Musikschule Bonn

Dort sollen laut Organisator Helmuth Both junge Bonner Musiker Auftrittsmöglichkeiten bekommen, die vorrangig ihre Lieder selbst schreiben. Die höre man nicht so oft in Kneipen mit Bühne, sagte Both. „Coverbands haben es leichter, sie werden oft bevorzugt, vielleicht, weil damit Erwartungen erfüllt werden.“ Die Musikrichtungen sind nicht festgelegt, man wird Pop und Rock genauso hören wie Jazz und Blues. Auch eine Kooperation mit der Musikschule Bonn wird angestrebt.