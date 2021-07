Konzertreihe in Bad Godesberg : Marion & Sobo Band begeistert beim Konzert unter der Zeder

Das Programm

Der Verein Kunst und Kultur Bad Godesberg möchte bei den drei verbliebenen Konzerten der Reihe „Musik unter der Zeder“ wieder den Spendenhut kreisen lassen. Vorsitzende Sabine Köhne-Kayser konnte sich über insgesamt 1000 Euro freuen. Dieses und das bei den weiteren Konzerten eingenommene Geld soll der Musikschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler zugutekommen, welche von der Flut stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. „Da unten war bis heute noch niemand zu erreichen. Das Kreishaus in Ahrweiler existiert nicht mehr“, schilderte Köhne-Kayser die Umstände. Vereinsmitglied Sabine Rübsamen hatte bereits im Vorfeld große Mengen an Zucchini-Suppe gekocht, die im Laufe der Woche an Betroffene verteilt wurden. Am 26.Juli geht es weiter im Programm mit der Band „The Seven Sins“. Anschließend tritt das britische Trio „Harrison, McVeigh, Kempston“ am 2. August auf, gefolgt vom „GLobal Music Orchestra“ am 9.August.