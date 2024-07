Keine Aufnahme in Krankenhausplan Godesberger Augenklinik enttäuscht über Absage des Landes

Die Augenklinik Dardenne in Bad Godesberg ist mit ihrer Diagnostik und ihren Therapiemöglichkeiten seit 1989 fester Bestandteil der Augenheilkunde in Bonn. Mehr als 13.000 stationäre und noch einmal rund 100.000 ambulante Behandlungen wurden dort nach Angaben der Klinik im vergangenen Jahr durchgeführt. „Wir machen die meisten Graue-Star-OPs in Bonn“, sagt Thomas Haupt, Kaufmännischer Leiter der Augenklinik. Im Bereich der Hornhaut-Chirurgie setze das Team einen in der Region einzigartigen Laser ein. Doch der Antrag der Klinik, bei der Anpassung des Krankenhausplans in NRW (der GA berichtete) in eine andere Kategorie eingeteilt zu werden, wurde vom Gesundheitsministerium vorerst abgelehnt. Obwohl die Krankenkassen einer Hochstufung der Dardenne-Klinik zugestimmt hatten. „Diese Entscheidung ist für uns absolut nicht nachvollziehbar“, sagt Haupt.