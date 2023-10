Spannende Dokumentation über Muffendorfer Familie Kriegserinnerung an den verblassenden Helden auf Omas Radio

Aber gleichzeitig ist in all den Liebesbekundungen auch der Soldatenmänner immer ein tragischer Unterton zu spüren: Die Feldpost wurde in der Nazi-Diktatur selbstverständlich zensiert. Wer am Endsieg des Terrorregimes nur andeutungsweise zweifelte, musste wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung mit Zuchthaus oder Hinrichtung rechnen. Nur ganz beiläufig ist also zwischen den Zeilen der toughen Mutter Agnes Weber darüber die Rede, wie viele Muffendorfer Familien gefallene Söhne betrauern müssen und dass ein Fritz Krämer aus der Klosterbergstraße die Fahnenflucht riskierte, verhaftet wurde und für immer verschwand. Agnes Weber erwähnt auch, wenn am nahen Bismarcktum von den Nazis wieder einmal jemand erhängt wurde: etwa ein polnischer Zwangsarbeiter, der in Muffendorf hatte schuften müssen.