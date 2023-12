Krippen in der Stadt Was Besucher beim Krippenrundgang in Bonn erwartet

■ Stadtbezirk Bonn: Die Krippe in der Kirche St. Marien in der Bonner Altstadt sieht jedes Jahr anders aus. Krippenbauer Karl Josef Dreesen hat sich in diesem Jahr mit dem Stammbaum Jesu, mit seinen Wurzeln beschäftigt. In den vergangenen Wochen waren zunächst keine Figuren zu sehen, dann saßen sich eine Priesterfigur mit Bibel in der Hand und eine Rabbiner-Figur gegenüber. In der dritten Adventswoche saßen sich dann der Rabbiner und eine palästinensische Frau gegenüber, beide zeigten sich Kinderfotos.