Krippen in der Stadt Was einen beim Krippenrundgang in Bonn erwartet

Krippen in Rüngsdorf

An folgenden Orten findet man beim Rundgang über den vom Ortsausschuss Rüngsdorf initiierten Krippenweg Krippendarstellungen: Rheinstraße 5 (bei Friseur Balzano), Rheinstraße 1 (Glaserei Feldmann), Rheinstraße 9 (She She), Rheinstraße 19 (Bäckerei Linnemann), Rheinstraße 25 und 46 im Fenster beziehungsweise auf einer Treppe, Rheinstraße 45 (Kastaniengarten Rheinhotel Dreesen), Rheinstraße am Kulturbad, Chorraum alter Rüngsdorfer Kirchturm, in der Marienkapelle, Kapellenweg 8 (im Kellerfenster), Kronprinzenstraße (Eingang St. Vincenzhaus), Friedrichallee 20 (Gemeindehaus Erlöserkirche), Konstantinstraße 4 (Feinkost Schüller) sowie an Haus 16 (Stil & Blüte in der Außenanlage), Haus 69 und 71 im Fenster, Schaukasten des Ortsausschuss Rüngsdorf sowie neben dem Zugang zum Schützenhaus der St. Andreas-Schützenbruderschaft, in der Rolandstraße 2 im Schaukasten sowie an Haus-Nr. 6 an der Tür zum Kindergarten, in der Cäsariusstraße 12 im Fenster bei der Weihnachtsdekoraation, in der Basteistraße 24 (gegenüberliegend im Fachwerkfenster), am Römerplatz (Floristik am Römerplatz) sowie in der Heisterbachstraße 2, 8 10, 12, 16, 36 und im „Pförtnerhäuschen) an Hausnr. 39.