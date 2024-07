Neuer Stadtschreiber Kristof Magnusson kommt von Rom über Berlin nach Bad Godesberg

Bad Godesberg · Der neue Bonner Stadtschreiber war bereits mit „Männerhort“ und „Ein Mann der Kunst“ erfolgreich. In Bonn will Kristof Magnusson sein aktuelles Buch fertig schreiben. Es spielt nämlich zum Teil in der damaligen Hauptstadt.

01.07.2024 , 07:00 Uhr

Kristof Magnusson kommt als Stadtschreiber nach Bad Godesberg. Foto: Gunnar Klack