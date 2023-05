Vebowag baut Parkflächen an der Frascatistraße im Pennenfeld Kritik an neuen Parkplätzen im Grünstreifen

Auf Anfrage sagt Marc Dittmann von der Vebowag, dass die Parkflächen in der Frascatistraße aufgrund von Ausbauten der Dachgeschosse sowie einem Neubau entstehen. Hiervon wurden in den vergangenen Jahren rund 100 Wohneinheiten fertiggestellt. „Bestandteil der Baugenehmigungen war der Nachweis von Stellplätzen“, so der technische Leiter. Ursprünglich sollten in den Grünflächen 68 Stellplätze realisiert werden: 28 in der Frascatistraße und 40 in der Saint-Cloud-Straße. „Hier wurde zum Schutz der Grünflächen im Laufe der Realisierungsphase in Abstimmung mit dem Bauordnungsamt die ursprüngliche Anforderung bereits reduziert“, erklärt Dittmann. Anstelle von 68 seien es nun 22 in der Frascatistraße und 20 in der Saint-Cloud-Straße.