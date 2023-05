Godesberger feiern Krönung von King Charles Königliches Picknick im Drachensteinpark

Britische Diplomaten schätzten über Jahrzehnte die Residenz an der Heisterbachstraße in Rüngsdorf, die inzwischen in Privatbesitz ist. Very British ist in Bad Godesberg auch die Geschichte einer Schule: Prinz Charles und Prinzessin Diana weihten 1987 den Erweiterungsbau für die britische Schule am Tulpenbaumweg auf dem Heiderhof ein, die nach dem Umzug der britischen Botschaft in Independent Bonn International School umbenannt wurde.