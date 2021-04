Planung für Veranstaltungsreihe „Unter der Zeder“ geht weiter : Künstler suchen Weg aus der Sackgasse

Bad Godesberg Ob Musiker oder die Situation im Kleinen Theater Bad Godesberg: Aus Sicht der Organisatoren des „Kunst und Kultur Vereins“ sei die Lage für Kulturschaffende angespannt. Ihre Hoffnung setzen sie auf die Veranstaltungsreihe „Unter der Zeder“ in diesem Sommer.

Der Plan: 120 Zuschauer pro Konzert im Sommer

Für die Veranstaltungsreihe „Musik unter der Zeder“ sind derzeit sechs Konzerte geplant, die im Zeitraum vom 5. Juli bis 9. August immer montags ab 19.30 Uhr stattfinden sollen. Auf der Wiese vor dem Kleinen Theater Bad Godesberg treten nach jetzigen Stand die Gruppen Brazil Jazz & Latin Grooves – Astatine & Uwe feat. Michael Heupel, Cool Paxx, Marion & Sobo Band, The Seven Sins und Live in Europe from the British Isles auf. 120 Zuschauer sollen pro Konzert möglich sein, sagt Köhne-Kayser. „Wir stehen diesjährig nicht unter der Zeder und haben daher ausreichend Platz.“ Neben der Maskenpflicht für Gäste würden zudem höchstwahrscheinlich auch Impfnachweise oder Schnelltests erforderlich sein.