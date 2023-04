Haus an der Redoute Künstler zeigen Ausstellung über das „Drachenland“

Seit 15 Jahren ist Ernst Doll freischaffender Künstler. Er arbeitet in seiner von ihm selbst renovierten Fachwerk-Hofanlage in Berkum mit verschiedenen Techniken: Bronze, Keramik, Holz, Malerei und Airbrush. Letztere Technik hat er auf einem grünen Motorrad angewandt. Doll nahm mit seinen Arbeiten an den Wachtberger Kunstwochen und bei der jährlichen Schwarz-Weiß-Ausstellung in Bad Godesberg teil. Seine Kunst bezeichnet der Künstler als „gegenständlich“ – seine Drachen, Menschenfiguren und andere Arbeiten sind genaue Abbildungen.