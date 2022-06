Ausstellung in Bad Godesberg : Künstlerische Reiseberichte im Glaskarree

17. Juni bis 3. Juli : Bei den Wachtberger Kulturwochen gibt es viele Premieren Auch bei der 15. Auflage der Wachtberger Kulturwochen vom 17. Juni bis 3. Juli hat Organisatorin Marlies Frech diverse Premieren für die Besucher im Programm – zum Beispiel Musik in einer Obsthalle in Züllighoven oder eine kreative Hofgemeinschaft in Ließem.