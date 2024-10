Ernte im Linksrheinischen steht an Frisch vom Feld: Rezeptideen für exotische Kürbis-Delikatessen

Ein „durchwachsenes Kürbisjahr“ sei es gewesen, fasst der Meckenheimer Matthias Felten zusammen. Der Nachtfrost im Mai habe den Pflanzen doch etwas geschadet. Dem schließt sich auch Landwirtin Eva Hörnig vom Sommersberger Hof in Fritzdorf an: Zum ersten Mal überhaupt habe sie deshalb zweimal im Frühjahr aussäen müssen. Durch das nasse Frühjahr sind die Kürbisse zudem etwas verzögert in ihrer Reife, wodurch die Haupternte erst Mitte Oktober eingefahren werden kann. Ein Kürbis brauche nämlich idealerweise nur am Anfang Regen und während seiner etwa 120-tägigen Reifezeit ganz viel Sonne. Dennoch ist die Landwirtin, die auf etwa 2,5 Hektar gut 60 Sorten Kürbisse anbaut, recht zufrieden: „Die Kürbisse, die wir haben, sind sehr schön.“ Das bestätigt auch Landwirt Joachim Heinen vom Rosenhof in Swisttal-Buschhoven. Es sei quantitativ nicht die beste Ernte, „Aber wir haben eine gute Qualität.“