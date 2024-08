Godesberger Kult-Geschäft „Die Besuche beim Metzger Rasting, die vergesse ich nicht“

Wenn es einmal die Woche Fleisch in der Familie Baur aus der Winterstraße 50 geben sollte, dann ging der Sohnemann gerne mit seiner Mutter einkaufen. „Ich wusste, sie besorgte es nur bei Rasting, und für mich kaufte sie die leckere Kalbsleberwurst“, erinnert sich Klaus Baur mit Vergnügen an Kindertage. Bei Rasting habe es eine sehr gute Qualität und Auswahl gegeben, aber die habe auch mehr als bei der Konkurrenz gekostet. „Die Metzgerei lag, vom Aennchen kommend, auf der rechten Seite der Koblenzer Straße“, weiß Baur noch. An der inzwischen völlig veränderten Hausnummer 24 sind heute ein Schmuckgeschäft und der Eingang zur Arcadia-Passage zu finden.