Untersuchung der 20 größten Städte Bonner Kulturangebote auf Platz 2 im deutschlandweiten Vergleich

Wer an einem verregneten Sonntag ins Museum gehen oder die neuesten Kino-Highlights nicht verpassen möchte, ist in Bonn an der richtigen Adresse. Vom Woki, über die Bundeskunsthalle bis hin zum Theater Bonn ist das Angebot in der ehemaligen Bundeshauptstadt breit gefächert. Dass die kulturellen Veranstaltungen auch bei Gästen gut ankommen, zeigt nun eine bundesweite Untersuchung des Stuttgarter Online-Marketing Unternehmens „Urlaubstracker“. Im proportionalen Vergleich mit den zwanzig einwohnerstärksten Städten landet Bonn beim Ranking für „Deutschlands Kulturhauptstadt“ auf Platz 2. Demnach ist nur Dresden noch besser aufgestellt.