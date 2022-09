Veranstaltungen in Räumen am „Rüngsi“ : Kulturbad in Bonn-Rüngsdorf kann starten

Kulturbad in Bonn-Rüngsdorf kann starten

Veranstaltungen in Räumen am „Rüngsi“

Rüngsdorf Die Tinte unter dem Mietvertrag ist trocken: Der Verein Rüngsdorfer Kulturbad darf die Räumlichkeiten der ehemaligen Gastronomie im Panoramabad nutzen. Bevor Sport und Kultur am „Rüngsi“ einziehen, muss aber noch renoviert werden.

In die ehemalige Gastronomie im Freibad Rüngsdorf wird wieder Leben einkehren. Am Donnerstag haben die Stadt Bonn und der Verein Rüngsdorfer Kulturbad einen Mietvertrag für die Nutzung der oberen Räume im Panoramabad unterzeichnet. Für Anna Sophia Baumgart geht damit eine langwierige Hängepartie zu Ende. Seit zwei Jahren hat die Vereinsvorsitzende die Idee, die seit 16 Jahren leerstehenden Räume ganzjährig für sportliche und kulturelle Zwecke zu nutzen.

An Mitstreitern für ihr Vorhaben mangelt es der 45-Jährigen nicht. Der eigens für diesen Zweck gegründete Verein zählt bereits 250 Mitglieder. Nur ein Mietvertrag mit der Stadt war bisher nicht in trockenen Tüchern, denn der Bebauungsplan ist veraltet und muss zunächst an die Realitäten vor Ort angepasst werden. Bislang bildet der Plan das „Rüngsi“ als reine Sportstätte ab.