Engagierter Bonner Kulturbad-Verein : Chancen-Café für geflüchtete Ukrainer in Rüngsdorf

Das Duo Uwe und Vlad (Uwe Arenz und Vlad Vashchenko) spielten beim ersten Chance-Café am Rüngsdorer Kulturbad für die ukrainischen Geflüchteten. Foto: Petra Reuter

Rüngsdorf Das Rüngsdorfer Kulturbad will mit dem Chancen-Café eine Vernetzungsplattform für Bad Godesberger und Ukrainer bieten. Bei den regelmäßigen Veranstaltungen am Freibad soll es auch eine offene Bühnen für Künstler geben.



Unter der Ägide des Teams vom Rüngsdorfer Kulturbad um Anna Baumgart soll künftig ein neu eingerichtetes Chancen-Café für Bad Godesberger und Ukrainer regelmäßig stattfinden. „Es geht darum, die Sprachbarriere zu überwinden und den Menschen dabei zu helfen, sich neu zu vernetzen“, sagte Baumgart bei der Premiere der Veranstaltung auf dem Vorplatz des Rüngsdorfer Kulturbades.

Viele Helfer aus des Kulturbad-Vereins, Nachbarn und Freunde packten mit an, berichtete die Schauspielerin. Diese Vielfalt biete die Chance, Antworten zu verschiedensten Themen zu finden, sagte sie. „Auch Künstler können sich hier vorstellen.“ Dabei sei es gleichgültig, ob sie ein Instrument spielten, Schauspieler, Sänger oder in einer anderen künstlerischen Richtung tätig seien. „Einfach herkommen und zeigen, was sie machen und was sie können“, so Baumgart.

Programm für Kinder, Informationen für Erwachsene

Während sich bei der ersten Veranstaltung die Großen austauschten und übersetzten, führte Johannes Schönberg den Nachwuchs in die Schauspielkünste ein. Für die erwachsenen Geflüchteten gab es Informationen zu Deutschkursen von der Deutschen Welle, weitere Kurs- und Hilfsangebote am Wünschetisch. Beim sogenannten Kick-Off spielte am Nachmittag das Gitarrenduo Vlad (Vashchenko) und Uwe (Arenz), später sangen die Rheinstimmen. Zukünftig soll die Bühne ab 17 Uhr als freie Kulturbühne für alle offen sein, sagte Baumgart. „Wir wollen den kulturellen Austausch fördern und in der Präsenz halten.“

Das nächste Chancen-Café findet am Samstag, den 21. Mai, von 15 Uhr bis 18 Uhr am Kulturbad Rüngsdorf, Am Schwimmbad 8, statt. Zukünftig soll es zur selben Zeit an jedem ersten und dritten Samstag im Monat die Gelegenheit zum Austausch und zum gemeinsamen Kulturgenuss bieten.