Erstes ukrainisches Kulturfestival Kunst, Musik und Kulinarisches aus Bonns Partnerstadt Cherson

An einem anderen Tisch bereiteten Julia Yevdokimova und Iryna Bruienko ihre Auslage vor. Die beiden haben in Bochum eine neue Heimat gefunden. Dort treffen sie sich einmal in der Woche bei der Awo, um gemeinsam zu basteln und zu handarbeiten. Gehäkelte Tiere, Broschen und filigrane Armbänder aus kleinen Glasperlen hatten die beiden Frauen mitgebracht. Etwa zwei Tage arbeite sie an so einem Armband, verriet Julia Yevdokimova.