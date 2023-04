Ausstellung in Bonn-Bad Godesberg Kunstverein präsentiert Plastiken im Glaskarree

Helga Kaes präsentiert drei Plastiken von Frauenkörpern. „Die typischen Schönheitsideale interessieren mich nicht“, sagt sie mit Blick auf ihre Werke. Sie ist fasziniert von den konkaven und konvexen Formen. Ausgearbeitet hat sie Extreme, Brüche, Ecken und Kanten in verschiedenen Gussverfahren. Besucherin Annette Richnow: „Da sehe ich eine wunderschöne Frau.“ Ihr Fazit: „Filigran gearbeitet, sehr schön.“ Kaes arbeitete 22 Jahre für den GA, zuletzt als Assistentin von Chefredakteur Helge Matthiesen. Berufsbegleitend hatte sie ein Bildhauerstudium absolviert. Vor drei Jahren entschied sie sich für die Kunst in Vollzeit. Was in ihren Werken zu sehen ist? „Das möchte ich dem Betrachter überlassen. Ich gebe ihm viel Raum für Interpretationen.“