Hallenbad in Bad Godesberg Das ist der Stand beim geplanten Neubau des Kurfürstenbads

Doch wo liegt überhaupt das Problem? Der Bebauungsplan für das Kurfürstenbad-Areal stammt aus dem Jahr 1984. Er sehe an dieser Stelle unter anderem eine „Fläche für den Gemeinbedarf – Schwimmbad“ und überbaubare Grundstücksflächen vor, erklärt Schulte. Daneben enthalte er „rechtlich unbestimmte Festsetzungen zu der Zahl der zulässigen Vollgeschosse“. Dies habe in anderen Fällen dazu geführt, dass der komplette Bebauungsplan für unwirksam erklärt wurde. So zum Beispiel hatte es das Verwaltungsgericht Köln beim Plan „Freier Weg“ in Schweinheim entschieden.