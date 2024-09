Ruhende Baustelle Stadt klärt weiteres Vorgehen beim Kurfürstenbad in Bad Godesberg

Die Nachricht schlug Mitte August ein wie eine Bombe: Die Abrissarbeiten am Kurfürstenbad standen still, die beauftragte Firma mit Sitz in Remagen wurde abgezogen. Seitdem ruht der See still. Die Container vor dem ehemaligen Hallenbad sind mittlerweile Geschichte, das schon vor langer Zeit leergezogene Gebäude steht nach wie vor und verfällt, so ist nicht nur zu sehen, sondern auch in Bad Godesberg zu hören, immer mehr.