Kulturverein KuKuG : Kurfürstliches Fest in Bad Godesberg findet erst 2021 statt

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Kulturverein KuKuG verschiebt sein für Ende August 2020 geplantes Beethoven-Event um ein Jahr. So müssen sich alle gedulden, bis die Reise ins 18. Jahrhundert losgeht.

Das Kurfürstliche Beethovenfest Bad Godesberg findet corona-bedingt erst im kommenden Jahr statt. „Wir haben es vom geplanten letzten August-Wochenende dieses Jahres auf den 27. bis 29. August 2021 verlegt“, erklären die beiden Initiatorinnen des Events, die TV-Journalistin Sabine Köhne-Kayser und die Volkswirtin Anne Gronski. Sie haben, wie berichtet, 2019 am Kleinen Theater den Verein Kunst und Kultur Bad Godesberg (KuKuG) gegründet. Er ist inzwischen zu einer Gruppe von engagierten Bürgern angewachsen, die in Bad Godesberg mit Kunst- und Kulturveranstaltungen gemeinnützig und ehrenamtlich neues Leben anstoßen wollen.

Auch in Corona-Zeiten punktet KukuG derzeit mit Outdoor-Veranstaltungen wie „Musik unter der Zeder“ und „Diner en Blanc“, also Picknicks ganz in Weiß vor dem Kleinen Theater. Beide Formate sind jedes Mal komplett ausverkauft. Der Erlös geht an die Künstler und das Theater. Über eine Spende und den Erlös von selbst enähten Masken konnte man dem Haus schon 600 Euro für den Kauf einer Berieselungsanlage geben. „Damit die gute alte Zeder auch in trockenen Jahren genügend Wasser bekommt“, so Gronski.