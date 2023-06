Draußen trainieren Hier könnte in Bonn ein neues Sport-Angebot im Freien entstehen

Bad Godesberg könnte schon bald ein neues Sportangebot bekommen. Die Verwaltung hat der Bezirksvertretung Bad Godesberg einen Standort vorgeschlagen, an dem eine sogenannte Sportbox im Kurpark aufgestellt werden könnte. Zwei dieser Boxen gibt es im Stadtgebiet schon – eine an der Oper, eine am Post-Tower. Bei deren Einweihung teste Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamtes, höchstpersönlich den Inhalt und sagte, die Stadt komme so dem Wunsch der Bonner nach, mehr Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu schaffen.