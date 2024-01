Sicherheit in Bad Godesberg Kurpark: Grüner Treffpunkt oder Angstraum?

Spricht man über den Kurpark, so fallen die Reaktionen in Bad Godesberg ähnlich aus. Tagsüber – vor allem im Sommer – gilt er als ein beliebter Treffpunkt, in dem man im Grünen eine Auszeit nehmen kann. Abends aber fühlen sich viele Bad Godesberger dort nicht sicher. Das, so ist zu hören, liegt unter anderem daran, dass seit der Schließung der Stadthalle weniger Leben rund um die Veranstaltungsstätte herrscht. Auch die Beleuchtung der Wege wird nicht als ausreichend empfunden. Und nicht zuletzt taucht der Park – zumindest gefühlt – immer wieder in Zusammenhang mit Diebstählen und Vandalismus auf.