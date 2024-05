Fall vor dem Bonner Landgericht Männer erhalten hohe Haftstrafen nach Überfall in Mehlem

Der Mann auf der Anklagebank des Bonner Landgerichts kaut an den Nägeln, wippt nervös auf dem Stuhl, greift immer wieder zum Handy und schaut aufs Display. Dort findet er aber nichts, was seine Aufmerksamkeit fesseln könnte. Also widmet er sich wieder seinen Fingern und beginnt erneut, den Körper vor- und zurückzubewegen. Er leidet an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Diese Krankheit versucht er, mit regelmäßigem Kiffen in den Griff zu bekommen.