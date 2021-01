Aus überschüssigen Eiern : Landwirt Sebastian Luhmer verkauft jetzt Nudeln

Niederbachem Der Bio-Hof von Sebastian Luhmer betreibt zwei Hühnermobile. Das hat nun für einen Eierüberschuss gesorgt, der zu einer neuen Geschäftsidee reifte: Nudeln aus Bio-Eiern.

Produziert werden seine Nudeln zwar bei einem Hersteller im Westerwald. Die Eier dafür stammen jedoch von Luhmers freilaufenden Hühnern. Der Hintergrund für die neue Geschäftsidee sind Überkapazitäten bei Luhmers Eierproduktion, die er zu einer stimmigen Erweiterung seines Angebotes nutzen will. Bei den Kunden kommen die Nudeln gut an, sagt Luhmer. So gut, dass er bereits über weitere Variationen aus Eiern nachdenkt.