Ärger an der Bodelschwinghschule : Langes Warten auf die Hol- und Bringzone

Kommentar zu Bonner OGS-Gebühren : Nicht familienfreundlich Dass Eltern in Bonn deutlich mehr für einen OGS-Platz zahlen müssen als in vielen anderen Kommunen in NRW, ist in einer Stadt, die sich ja als besonders familienfreundlich rühmt, nicht nachzuvollziehen, findet GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.