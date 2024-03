Unfall in Lannesdorf 74-jähriger Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Lannesdorf · Ein 74-Jähriger ist am Dienstag beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt in Lannesdorf schwer verletzt worden. Ein anderer Autofahrer bemerkte das bremsende Fahrzeug zu spät und prallte gegen den vorausfahrenden Wagen.

06.03.2024 , 07:24 Uhr

Bei einem Auffahrunfall in Lannesdorf ist ein 74-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler





Von Chantal Dötsch